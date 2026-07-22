Kütahya'da tahliye gerginliği, 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da tahliye gerginliği, 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

Kütahya\'da tahliye gerginliği, 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi
22.07.2026 10:28  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da kamulaştırılan bir evin tahliyesi sırasında polis ve zabıta ekipleri ile 84 yaşındaki ev sahibi ve oğlu arasında gerginlik yaşandı. Uzun süren ikna çabalarının ardından tahliye işlemi kontrollü şekilde tamamlandı.

Kütahya'da kamulaştırıldığı belirtilen bir taşınmazın tahliyesi sırasında polis ve zabıta ekipleri ile ev sahipleri arasında gergin anlar yaşandı. Bölücek Mahallesi'nde bulunan müstakil evde gerçekleştirilen tahliye işlemleri, uzun süren ikna çabalarının ardından sürdürülebildi.

Edinilen bilgilere göre, Bölücek Mahallesi Bülent Erkılavuz Caddesi üzerinde bulunan müstakil ev hakkında daha önce alınan tahliye kararının uygulanması amacıyla polis ve zabıta ekipleri adrese geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan tahliye işlemleri sırasında evde bulunan 84 yaşındaki Mürvet Demiş ile oğlu Ali Galip Demiş'in ekiplere direnç göstermesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekiplerin uzun süre devam eden ikna çalışmalarının ardından tahliye işlemlerine kontrollü şekilde devam edildi. Muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bölgede polis ekipleri güvenlik tedbirlerini artırırken, çevrede toplanan vatandaşlar da yaşananları merakla izledi.

Belediye kaynakları; kamulaştırma tamamlandı

Belediye avukatlarından edinilen bilgilere göre, söz konusu taşınmaz hakkında 2023 yılında tahliye kararı verildiği, kamulaştırma sürecinin tamamlandığı ve hak sahiplerine yasal haklarının teslim edilerek arsa bedelinin ödendiği ifade edildi. Buna rağmen taşınmazın bugüne kadar tahliye edilemediği belirtildi. Belediye kaynakları ayrıca, evin bulunduğu alanın imar planında yol olarak ayrıldığını, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına rağmen tahliye gerçekleştirilemediği için planlanan yol projesinin de bugüne kadar hayata geçirilemediğini öne sürdü.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları kontrollü şekilde sürdürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Kütahya, Zabıta, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da tahliye gerginliği, 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:58:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da tahliye gerginliği, 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.