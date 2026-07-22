Kütahya\'da tahliye gerginliği, 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

Kütahya'da kamulaştırıldığı belirtilen bir taşınmazın tahliyesi sırasında polis ve zabıta ekipleri ile ev sahipleri arasında gergin anlar yaşandı. Bölücek Mahallesi'nde bulunan müstakil evde gerçekleştirilen tahliye işlemleri, uzun süren ikna çabalarının ardından sürdürülebildi.

Edinilen bilgilere göre, Bölücek Mahallesi Bülent Erkılavuz Caddesi üzerinde bulunan müstakil ev hakkında daha önce alınan tahliye kararının uygulanması amacıyla polis ve zabıta ekipleri adrese geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan tahliye işlemleri sırasında evde bulunan 84 yaşındaki Mürvet Demiş ile oğlu Ali Galip Demiş'in ekiplere direnç göstermesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekiplerin uzun süre devam eden ikna çalışmalarının ardından tahliye işlemlerine kontrollü şekilde devam edildi. Muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bölgede polis ekipleri güvenlik tedbirlerini artırırken, çevrede toplanan vatandaşlar da yaşananları merakla izledi.

Belediye kaynakları; kamulaştırma tamamlandı

Belediye avukatlarından edinilen bilgilere göre, söz konusu taşınmaz hakkında 2023 yılında tahliye kararı verildiği, kamulaştırma sürecinin tamamlandığı ve hak sahiplerine yasal haklarının teslim edilerek arsa bedelinin ödendiği ifade edildi. Buna rağmen taşınmazın bugüne kadar tahliye edilemediği belirtildi. Belediye kaynakları ayrıca, evin bulunduğu alanın imar planında yol olarak ayrıldığını, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına rağmen tahliye gerçekleştirilemediği için planlanan yol projesinin de bugüne kadar hayata geçirilemediğini öne sürdü.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları kontrollü şekilde sürdürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA