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Kütahya'da uygulamada metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da uygulamada metamfetamin ele geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan park, bahçe ve okul çevresi uygulamasında 1.41 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 84 şahıs ve 34 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı.

Kütahya\'da uygulamada metamfetamin ele geçirildi
20.12.2023 - 11:50,
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Kütahya'da polis ekiplerince park, bahçe ve okul çevresi uygulamasında 1.41 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Ok Meydanı Mahallesi, Sultan Bağı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Servi Mahallesi, Börekçiler Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Zafertepe Mahallelerinde bulunan okul çevrelerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, toplam 84 şahıs ve 34 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı, 1 şahıstan 1.41 gram metamfetamin ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da uygulamada metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da uygulamada metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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