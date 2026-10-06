Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler - Son Dakika
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Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler

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Kuyumcukent\'te 420 milyon TL\'lik dev vurgun! Altınları eritip \'İflas ettik\' dediler
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuyumcukent'te takıları Anadolu'da satma bahanesiyle toplayıp eriterek saf altına dönüştürdükleri ve ardından "iflas ettik" diyerek ödeme yapmadıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bugünkü değeri yaklaşık 420 milyon lirayı bulan 64 kilogram has altın üzerinden mağduriyete neden oldukları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, şüphelilerin hesapları ile 18 taşıt ve 13 taşınmaz malvarlığına el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuyumcukent'te faaliyet gösteren bazı firmalara yönelik yürütülen soruşturmada, iş yerlerini aracı olarak kullanarak topladıkları takıları eritip saf altına dönüştürdükleri ve mal aldıkları kişilere "iflas ettik" diyerek ödeme yapmadıkları öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. Toplam 64 kilogram has altın karşılığı mağduriyete neden oldukları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNE İŞ YERLERİ KURDULAR

Kuyumcukent'te 16 ayrı firma yetkilisinin, O.K. ve H.K. öncülüğünde üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi takı malzemelerini Anadolu'da satacaklarını söyleyerek topladıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

TAKILARI ERİTİP SAF ALTINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin müşterilerden aldıkları ürünleri kendi sorumluluklarındaki atölyelerde eriterek saf altın haline getirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, ürünlerini aldıkları müşterilere sözde satış gerçekleştirdiklerini söyleyerek kısmi ödeme yaptıkları, ardından yeni ürünler satın alıp bakiyelerini yükselttikleri tespit edildi.

"İFLAS ETTİK" DİYEREK ÖDEME YAPMADILAR

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin, mal aldıkları kişilere daha sonra "iflas ettik" diyerek ödeme yapmadıkları ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin toplamda 64 kilogram has altın karşılığı müşterilerin mağduriyetine neden oldukları tespit edildi.

3 İLDE 48 ADRES BELİRLENDİ

Başsavcılığın yaptığı araştırmalar sonucunda İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de soruşturmayla bağlantılı 45 ev ve 3 iş yeri belirlendi. Soruşturma kapsamında toplam 35 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne talimat verildi. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Şüpheliler hakkında "örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ile suçtan elde edilen gelirleri "aklama" suçlarından gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

TAŞIT VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Başsavcılık tarafından şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında ayrıca şüphelilere ait 18 taşıt ile 13 taşınmaz malvarlığına el koyma kararı uygulandı.

Kaynak: İHA
Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılıkKuyumcukent3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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