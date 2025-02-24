Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs ve Tır Kazası - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs ve Tır Kazası

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Otobüs ve Tır Kazası

Yolcu otobüsü kavşağı kaçırınca tır arkadan çarptı. Yaralı yok, yol trafiğe açıldı.

24.02.2025 13:37
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Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Mevkiinde seyir halinde olan yolcu otobüsü şoförü kavşağı kaçırınca ani fren yapınca tır arkadan çarptı. Otobüs toprak alana çıkarken, tır ise bariyerleri aşarak karşı istikamete geçti. Kazada ölen ya da yaralana olmadı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförü girmesi gereken sapağı kaçırınca ani fren yaptı. O esnada seyir haline olan Gaziantep'ten Romanya'ya halı taşıyan tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Star Diyarbakır otobüs firmasına ait yolcu otobüsü bariyerleri aşarak toprak yola çıktı. Tır da bariyerleri aşıp karşı istikamete geçti. Obüsündeki yolcular panik halinde indi. Tır'ın içindeki halılar ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Edirne ve Ankara yönünde yolun bazı şeritlere kapatılırken, yola saçılan halılar başka bir tır yüklendi. Halıların yüklenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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