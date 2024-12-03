Lojmanda ölü bulunan Yeşim\'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti

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Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanlarında başından vurulmuş halde ölü bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın (27) annesi Aysun Akbaş bir kez daha isyan etti.

"ESKİ TARİHLİ ŞEYLERE BAKARAK 'İNTİHAR ETTİ' DENMESİ ÇOK SAÇMA"

Tv100'e konuşan ve kızının intihar etmediğini savunan Akbaş, "Kızımın öyle psikolojik bir durumu yoktu. Her anne babanın götürmesi gerektiği gibi ergenlik dönemlerinde gittik biz. Bir süre sonra kilo alıyorum diye bıraktı. Bu eski tarihli şeylerin göz önüne alınarak intihar etti denmesi çok saçma değil mi? Keşke her anne baba götürse de çocuklar normal olsa." ifadelerini kullandı.