Lübnan\'da 400 Bin Çocuk Yerinden Edildi

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da son 3 haftada 400 bin çocuğun yerinden edildiğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle halk başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç etmeye devam ediyor. UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, Lübnan'ın doğusundaki Zahle kentinde çatışmalar nedeniyle göç eden ailelerin kaldığı okulu ziyaret etti. Chaiban yaptığı açıklamada, son 3 haftada Lübnan'da şiddettin korkunç bir şekilde arttığını, bundan tüm çocukların etkilendiğini ve çatışmanın bir savaşa dönüştüğünü söyledi. Lübnan'da saldırıların başlamasından bu yana 400 bini çocuk toplam 1.2 milyon kişinin yerinden edildiğini belirten Chaiban, yerinden edilen ailelerin ve çocukların bir kısmının akrabalarının yanına yerleştiğini ancak bir kısmının barınma merkezlerinde kaldığını ifade etti. BM merkezlerinde kalan çocuklara psikolojik destek verildiğini kaydeden Chaiban, ülkenin gerçek ihtiyacının insan hakları ihlalinin durması, sivillerin ve sivil alt yapının korunması, ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı.

Chaiban, "Beni etkileyen şey, bu savaşın üç haftadır devam ediyor olması ve bundan çok sayıda çocuğun etkilenmiş olması. Bugün biz burada otururken, 1,2 milyon çocuk eğitimden mahrum bırakıldı. Devlet okulları ya erişilemez hale geldi, ya savaş nedeniyle hasar gördü ya da barınak olarak kullanılıyor. Bu ülkenin, yaşadığı her şeye ek olarak ihtiyaç duyduğu son şey, kayıp bir nesil riskidir" dedi.

"Sağlık merkezleri hizmet dışı kaldı"

Yerinden edilen çocukların, üç veya dört ailenin bir sınıfta kaldığı ve bin kişinin 12 tuvaleti kullandığı aşırı kalabalık okullarda yaşadığını vurgulayan Chaiban, "Endişelendiğim şey, eğitimlerini kaybetme riski altında olan yüz binlerce Lübnanlı, Suriyeli, Filistinli çocuğumuz olması" ifadesini kullandı. Saldırılar nedeniyle ayrıca 100'den fazla sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını, 12 hastanenin ise artık hizmet veremediğini veya kısmen açık olduğunu kaydeden Chabian, su alt yapısının da saldırıların hedefi olduğunu ifade ederek, son 3 haftada yaklaşık 350 bin kişiye su sağlayan 26 su deposunun hasar gördüğünü söyledi.

Chaiban ve Skau yaptıkları ortak açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir. Tüm taraflar sivillerin ve sivil altyapının korunmasına öncelik vermelidir. Buna okulların, hastanelerin, su sistemlerinin korunması ve çatışma bölgelerinden kaçan siviller için güvenli geçiş sağlanması da dahildir. Hiçbir çocuk yerleşim bölgelerinde patlayıcı silahların ayrım gözetmeksizin kullanılmasıyla karşı karşıya kalmamalıdır. Onlara hayat kurtarıcı yardım ulaştırmaya çalışan herkes korunmalıdır" ifadesini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 309'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 782'ye ulaştığını açıkladı. - NEW YORK