İstanbul Eyüpsultan\'da ATV kazasında hayatını kaybeden kişiye çarpan sürücü, ehliyetsiz ve 16 yaşında çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da cuma günü arkadaşları ile ATV gezisine çıkan bir çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acı'ya çarpan sürücünün ehliyetsiz ve 16 yaşında olduğu, kazadan sonra annesi ile birlikte Mısır'a kaçtığı öğrenildi.
1 Mart Cuma günü saat 23.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda trafik kazası meydana geldi.
Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda sağ şeritte durdu. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı.
Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada lüks bir cip, bekleyenlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Seyir halinde bulunan 3 ATV tipi araç olduğu ve bu araçlarda O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin bulunduğu, ATV' lerden birisinin arızalanması sebebiyle yol üzerinde sağa çekerek aracın arızasının giderilmeye çalışıldığı esnada aynı yön ve istikamete giden iki araçtan T.C. isimli şahsın kullanmış olduğu araç 3 ATV aracına çarpmış ve yolun sol tarafında bulunan sulama kanalına girerek durmuştur.
Kaza sonucunda 3 ATV aracındaki şahısların tamamı yaralanmış, hastaneye intikali sağlanan yaralı şahıslardan O.M.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır.
Kaza sonrası T.C. isimli şahıs olay yerine gelen annesi E.T.'nin aracı ile kaza yerinden uzaklaşmış, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.
ANNESİ İLE MISIR'A UÇTU
Yapılan incelemede; T.C. ve E.T. isimli şahısların olay sonrası 02.00 sıralarında İstanbul Hava Limanı'na gittikleri, yanlarında bulunan A.C.S. isimli kadın şahsın kendilerini yolcu ettiği ve saat 03.00 sıralarında şüpheli şahısların Mısır uçağına binmek üzere işlem yaptıkları, saat 04:30 sıralarında Mısır ülkesine uçtukları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."
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