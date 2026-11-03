Magician Of Meta soruşturmasında 4,3 milyar liralık para girişi tespit edildi

Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu tespit edilirken, 19 şüpheliye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şirketin "aeronx.com" internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısının olduğu belirlendi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu tespit edildi.

BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Şirket hesaplarında 4,3 milyar liralık para girişi

Yapılan incelemelerde, platformun banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.

Para hareketlerinin analizinde, suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

Şirket TMSF'ye devredildi

Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan işlemler kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 araziye yönelik tedbir uygulanırken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Ayrıca şirketin TMSF'ye devri gerçekleştirildi. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.