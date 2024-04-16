Malatya\'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti

Malatya'da 30 yaşındaki erkek şahıs, babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurdu.
Olay, saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Taştepe Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde babası ile birlikte yaşayan Onur A. (30) babası V.A.'yı evin ön kısmına çağırarak görüşmek istedi. Babası ile bir süre görüşen genç daha sonra yanındaki tüfekle kafasına ateş etti. Onur A. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Onur A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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