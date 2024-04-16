Malatya\'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti

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Malatya'da 30 yaşındaki erkek şahıs, babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurdu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Taştepe Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde babası ile birlikte yaşayan Onur A. (30) babası V.A.'yı evin ön kısmına çağırarak görüşmek istedi. Babası ile bir süre görüşen genç daha sonra yanındaki tüfekle kafasına ateş etti. Onur A. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Onur A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA