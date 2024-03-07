Malatya\'da hırsızlık olayları tedbirlerle düştü

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Malatya Valiliği'nde gazeteciler ile Güvenlik Bilgilendirme Toplantısında bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, 6 aylık sürçte kentteki güvenlik olaylarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yazıcı, özellikle deprem sonrası artış gösteren hırsızlık olaylarının alınan tedbirler sonucu düştüğünü söyledi.

Malatya'da göreve başladıktan sonra kentte kendisine iletilen sorunların başında hırsızlık konularının geldiğini aktaran Vali Yazıcı, "Ağır ya da orta hasarlı bir şekilde boşaltılmış binalardan ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarının fazla olması herkes tarafından ifade ediliyordu. 1 Eylül ile 1 Mart arasında yapılan çalışmalar kapsamında, önleyici kolluk açısından daha fazla ekip sayısı, daha fazla motorize ekip, yaya devriyeleri, bekçilerimiz ve araçlarımızla daha fazla sahada daha fazla görünür olmaya gayret ettik" dedi.

Malatya'da 1 Eylül- 1 Mart itibariyle 6 aylık süreçte güvenlik konusunda yapılan çalışmalarla ilgili verileri paylaşan Vali Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 bin 374 asayiş olayı meydana gelmiş, bu olaylardan 12 bin 564'ü aydınlatıldı. İlimizde meydana gelen 629 hırsızlık olayından 359'u aydınlatılmıştır. Gözaltına alınan 433 şüphelinin, 174'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Planlı, şok ve sabit uygulamalarda; 1 milyon 822 bin 214 kişinin GBT sorgusu yapılmış, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4 şüphelinin e aralarında bulunduğu toplamda 3 bin 662 kişi yakalanmış; 755 tabanca, 353 tüfek, 98 kurusıkı tabanca ve 330 adet kesici-delici alet ele geçirilmiştir"

Yine göreve gelir gelmez uyuşturucu ile mücadeleyi de arttırdıklarını ifade eden Yazıcı, "Uyuşturucu başımızın belası, özelikle okullarımız başta olmak üzere özel hassasiyet gösteriyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu illetle buluşmaması için önleyici faaliyetler yapıyoruz. Suça dönüştükten sonrada da gereğini yapıyoruz. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Mücadele' kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin 953 şüpheliye işlem yapılmış, şüphelilerden 277'si tutuklanmış, 130'una ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Yapılan çalışmalarda; 493 kilo 950 gram Skunk, 171 bin 25 Sentetik Ecza, 8 kilo 253 gram Metamfetamin, 83 kilo 712 gram Esrar maddesi, bin 37 Ecstasy, 635 Captagon, 3 kilo 806 gram Bonzai ve 774 Kök Kenevir bitkisi ele geçirildi" şeklinde konuştu.

Kaçakçılıkla mücadele ile ilgili de bilgiler paylaşan Vali Yazıcı, bu kapsamda 121 operasyon düzenlendiğini ve 184 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi. Yazıcı, yakalanan şüphelilerden 7 milyon 823 bin 400 makaron, bin 471 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara, 365 kilogram bandrolsüz tütün, 20 ton 808 litre el yapımı sahte alkollü içki, 278 tarihi eser-sikke ve 2 bin 619 Muhtelif Emtia (Elektronik Eşya) ele geçirildiğini belirtti.

Yine Malatya'da organize suç örgütlerine yönelik de 21 operasyon yapıldığını ve gözaltına alınan 55 şüpheliden 16'sının tutuklandığını ifade eden Yazıcı, trafikle ilgili çalışmalarda ise 954 bin 446 araç, 7 bin 94 okul servisi ve 8 bin 162 ticari taksi denetiminin yapıldığını ifade etti. Bu denetimlerde 6 bin 648 aracın trafikten men edildiğini ifade eden Yazıcı, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında da halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Vali Ersin Yazıcı, alınan tüm tedbirlerle birlikte hırsızlık olaylarında düşüş yaşandığına da dikkat çekerek, "Geçen yılın Mayıs ve Nisan ayında hırsızlık olayları çok yüksekti. Bir ayda 236, diğer ayda 282 hırsızlık olayı olmuş, Ocak ayında bu sayı 73. Faili belli olan ve olmayan ayrımında çok ciddi bir ivme sağladık. Mayıs ve Haziran aylarında failin bulunamama oranı çok yüksekti ama şimdi faili yakaladığım olay sayımız oransal olarak çok çok iyi durumda. Hiç olmaması için gayret ediyoruz. Bu olayların ciddi bir kısmı terk edilmiş ve boşaltılmış binalarda gerçekleşiyordu. O binalardan da şehir merkezinde yüzde 98'ini bitirmiş durumdayız. İl genelinde de yıkımlarda yüzde 87'deyiz. Kırsaldaki yıkımlarımız mevsimler şartlar nedeniyle bir nebze durdu. Önceliğimiz şehir merkezi olduğu için sayının azaltılması önemliydi. Özel olarak bu konuya eğildik. Hırsızlık olayında bir önceki ılın altındayız, daha da aşağıya düşecek" dedi.

Vali Ersin Yazıcı'nın basın toplantısında İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın da yer aldı. - MALATYA