Malatya'da Ramazan Bayramı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
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Malatya'da Ramazan Bayramı Güvenlik Tedbirleri

Malatya\'da Ramazan Bayramı Güvenlik Tedbirleri

Vali Yavuz, bayram öncesi güvenlik, sağlık ve gıda denetimlerini açıkladı, sürücülere uyarılarda bulundu.

27.03.2025 18:03
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı öncesi alınan güvenlik, trafik, sağlık ve enerji tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kent genelinde 2 bin 671 personel ile yoğun denetimlerin yapılacağını belirten Vali Yavuz, özellikle hız ihlallerine dikkat çekerek sürücüleri kurallara uymaya davet etti.

Malatya Valisi Seddar yavuz, Ankara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında bayram tedbirleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile birlikte uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücülerin bayramını kutlayan Vali Yavuz, alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Vali Yavuz, Ramazan Bayramı'nın huzur içinde geçmesi için emniyet ve jandarma ekipleri tarafından önemli tedbirlerin alındığını belirterek, "Bayram tatili boyunca il emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı tarafından her 24 saatte 135 ekip ve 339 personel trafik denetimlerinde görev alacak. EDS sistemleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri 24 saat aktif olacak. Asayiş denetimlerinde 486 ekip, 2 bin 332 personel ve 3 dedektör köpek görev yapacak. Toplamda 621 ekip ve 2 bin 671 personel görevlendirildi. 7 drone ile 296 saat havadan denetim yapılacak" dedi.

Hız ihlallerine özellikle dikkat çeken Vali Yavuz, "Trafik kazalarında en çok etkili faktörlerden biri hız ihlali. Yüzde 47.1 oranına ulaşması nedeniyle bayram sürence hız denetimlerine daha fazla özen göstereceğiz. Sürücülerimize emniyet kemeri takmalarını, yorgun yola çıkmamalarını ve aşırı hızdan kaçınmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetleri ve gıda denetimleri

Vali Yavuz, bayram sürence sağlık hizmetlerinde de gerekli tedbirlerin alındığını da belirterek, "İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'nde 13 aktif personel görev yapacak. 37 acil sağlık hizmet istasyonunda 111 personel, 3 UMKE ekibi ve 37 aktif ambulans ile hizmet verilecek. 22 uzman hekim icap nöbetinde olacak, 29 pratisyen hekim acil servislerde görev yapacak ve 356 hekim dışı sağlık personeli görevlendirildi" şeklinde konuştu.

Gıda denetimleri konusunda da hassasiyet gösterildiğini belirten Yavuz, "Ramazan ayı boyunca bin 205 gıda denetimi yapıldı. Teknik ve hijyenik eksiklikler nedeniyle 55 işletmeye süre verilmiş, 15'ine idari yaptırım uygulanmıştır. Ramazan Bayramı süresince de 19 ekip ve 44 personel ile denetimlere devam edilecektir" açıklamasında bulundu.

Kesintisiz enerji ve altyapı hizmetleri için de gerekli planlamalar yapıldığını belirten Vali Yavuz, "İlgili elektrik firması 13 ilçede 42 araç ve 88 personelle sahada olacak. MASKİ, 13 ilçede 150 personel ve 73 araç ile çalışacak. Doğalgaz firması ise 9 ilçede 21 ekip ve 22 personel ile görev başında olacak" dedi.

Dayanışma ve yardımlaşma vurgusu

Vali Yavuz, bayramın birlik ve beraberlik ruhuyla geçmesi gerekliliğini vurgulayarak, "Ramazan boyunca valiliğimiz, ekonomik durumu yetersiz ailelere yardım eli uzatmıştır. Yaşlı, engelli, yetim ve öksüz aileler ziyaret edilmiş, eşim ve kaymakamlarımız bu süreçte aktif rol almıştır. Özellikle yetim çocukların bayramlıkları da teslim edilmiştir" şeklinde konuştu.

Tüm Malatyalıların ve Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Vali Seddar Yavuz, "Küskünlerin barıştığı, dayanışma ruhunun ön plana çıktığı bir bayram dilerim" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Ramazan Bayramı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika

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