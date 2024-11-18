Malatya\'da Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz İçin Tören Düzenlendi

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Malatya'da kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için tören düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Tatari mevkiinde meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın altına kalarak olay yerinde şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Lütfü Beykoz için düzenlenen törene Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Mahmut Çorumlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğg. Erman Kiraz, 7. Ana jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hüseyin Sabri Akyol, askeri erkan, emniyet yetkilileri ile şehidin yakınları katıldı.

Aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törende polis memuru Lütfü Beykoz'un özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehidin acısının yüreklere sığmadığını kaydederek, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Konuşmakta güçlük çeken Müdür Çankal, polis memuru Lütfü Beykoz'un makamların en yükseği şehitlik makamına eriştiğini ifade ederek, şehidi hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Çankal'ın konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla birlikte şehit polis memuru Beykoz'un naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Akçadağ ilçesine gönderildi.