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Malatya'da tırın altında kalan 1 polis şehit oldu

Diğer polis memuru ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

MALATYA - Malatya'da bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine başka bir tırın çarpması sonucu polislerden biri şehit oldu. Diğer polis memuru ise tırın altından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu üzeri Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine saman balyası yüklü başka bir tır çarptı. Meydana gelen feci kazada 2 polis memuru tırın altında kaldı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve umke ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu tırın altında kalan 1 polis memuru yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer polis memurunun ise şehit olduğu bildirildi.

Olay yerindeki çalışmaların ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.