Malatya Doğanşehir\'de sabah saatlerinde otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Malatya Doğanşehir'de sabah saatlerinde otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya-Adıyaman kara yolunda sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, Doğanşehir'in Savaklı mevkiinde şarampole devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?