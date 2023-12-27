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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,69 kilometre olarak belirlendi. İlçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.

Malatya\'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
27.12.2023 - 11:30,
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 9,69 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaz iken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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