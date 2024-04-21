(İSTANBUL Maltepe'de oyuncak ayıya uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı
İSTANBUL - Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen pelüş oyuncak ayının içinden uyuşturucu madde çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik araştırma ve saha çalışmaları başlatıldı. 20 Nisan tarihinde Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Caddesinde F.A. isimli şüpheli şahıs, motosiklet üzerinde seyir halindeyken gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve zula olarak kullandığı adresteki yapılan aramalarda, 241,17 gram marihuana, 41,53 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 250 lira nakit para, 8 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, pelüş oyuncak ayının içerisine saklanan uyuşturucu madde bulundu. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Maltepe'de oyuncak ayıya uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, D-100 karayolu İşeri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kontrolsüz çıkış yapan bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ve yolcular olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gazeteci Yazar Mehmet Topal, vefatının birinci yıl dönümünde Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen anma programıyla kabri başında anıldı. Programa cemiyet yönetimi, gazeteciler ve Topal'ın ailesi katıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ile inşaat temelini ayıran istinat duvarı çökmüş 5 katlı bina ve zemin kattaki fırının tedbirden tahliye edilmişti. İstinat duvarında onarım çalışmaları başladı.
Üsküdar'da yoğun yağış sonrası bir sitenin duvarı çökerek park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir evde ise maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?