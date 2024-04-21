3.Sayfa

(İSTANBUL Maltepe'de oyuncak ayıya uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen pelüş oyuncak ayının içinden uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik araştırma ve saha çalışmaları başlatıldı. 20 Nisan tarihinde Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Caddesinde F.A. isimli şüpheli şahıs, motosiklet üzerinde seyir halindeyken gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve zula olarak kullandığı adresteki yapılan aramalarda, 241,17 gram marihuana, 41,53 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 250 lira nakit para, 8 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, pelüş oyuncak ayının içerisine saklanan uyuşturucu madde bulundu. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edildi.