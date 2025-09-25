4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı - Son Dakika
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı
25.09.2025 17:22
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı
Maltepe'de 19 yaşındaki Kerem M. sokakta yürürken 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araçtan inen 4 kişinin gence kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansıdı. Bacağından vurulan Kerem M. hastaneye kaldırılırken saldırganlardan biri tutuklandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Mahallesinde 5 Eylül saat 00.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Araçtan inen 4 kişi, sokakta yürüyen 19 yaşındaki Kerem M.'ye silahlarla ateş açtı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağından yaralanan genç, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar aynı araçla bölgeden uzaklaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kerem M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Yapılan incelemede saldırganların H.K., A.Y., B.Y. ve M.E.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., kasten yaralama, silah kanununa muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DEHŞET ANLATI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin silahla ateş açtıkları ve ardından hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa 4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı - Son Dakika

