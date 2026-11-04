Manavgat'ta 16 bin TL ceza kesilen abartı egzozlu cip 30 gün trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat'ta 16 bin TL ceza kesilen abartı egzozlu cip 30 gün trafikten men edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Manavgat\'ta 16 bin TL ceza kesilen abartı egzozlu cip 30 gün trafikten men edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manavgat\'ta 16 bin TL ceza kesilen abartı egzozlu cip 30 gün trafikten men edildi
Haber Videosu

Manavgat'ta abartı egzoz takılı Danimarka plakalı lüks cip, trafik denetiminde 30 gün trafikten men edilirken sürücüsüne 16 bin TL ceza uygulandı. Aracındaki eşyalarını aldığına dair tutanağı imzalamayan sürücü, trafik polisine "Senin olsun" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde abartı egzoz takılı Danimarka plakalı Mercedes marka lüks cip trafik ekiplerince 30 gün trafikten men edilirken, sürücüye 16 bin TL ceza uygulandı. Araçtaki hususi eşyalarını alan cip sürücüsü, trafik polisinin "Eşyalarını aldığına dair imza at" sözleri üzerine "Senin olsun" diyerek gitti.

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde trafik denetimi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli motorlu trafik polisi, karşı şeritten hızla geçen ve abartılı egzoz takılı olan yabancı plakalı otomobilin peşine takılarak, yapay şelale önünde durdurdu. Gürültü kirliliği oluşturan EH 11 945 plakalı lüks aracı kullanan Danimarka vatandaşı Birol Bakoda, aracında abartılı egzoz olmadığını, her şeyin orijinal olduğunu ve Danimarka'da bugüne kadar kendisine aracıyla ilgili ceza uygulanmadığını söyledi. Aracın çıkardığı ses ile gürültü kirliliği oluşturduğunu belirten trafik polisi, yaptığı kontrolde araçta abartı egzoz takılı olduğunu belirledi. Aracında egzoz dahil her şeyin orijinal olduğunu iddia eden cip sürücüsü, "Sen ceza yazmaya takmışsın. Senin laflarına kızacak değilim" dedi.

"Senin olsun" diyerek uzaklaştı

Aracı çalıştırttıktan sonra kameraya kaydeden trafik polisi, cip sürücüsüne 16 bin TL para cezası uyguladıktan sonra otomobili 30 gün trafikten men ederek, yediemin otoparkına çektirdi. Araca yazılan ceza makbuzunu imzalamasına rağmen aracından değerli eşyalarını aldığına dair tutanağa imza atmayan cip sürücüsü,

"Eşyalarını aldığına dair imza at" diyen trafik polisine "Senin olsun" diyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA
DanimarkaOtomobil3. SayfaManavgatAntalyaTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump’tan şaşırtan İran itirafı Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD’de Kongre el değiştirdi Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir İşte elinde kalan tek yetki ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:49
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 10:56:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Manavgat'ta 16 bin TL ceza kesilen abartı egzozlu cip 30 gün trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android