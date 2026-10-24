Manavgat'ta Alzheimer hastası 89 yaşındaki adamı Jandarma ekipleri ormanda buldu - Son Dakika
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Manavgat'ta Alzheimer hastası 89 yaşındaki adamı Jandarma ekipleri ormanda buldu

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Manavgat\'ta Alzheimer hastası 89 yaşındaki adamı Jandarma ekipleri ormanda buldu
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Manavgat\'ta Alzheimer hastası 89 yaşındaki adamı Jandarma ekipleri ormanda buldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden habersiz ayrılan 89 yaşındaki Alzheimer hastası adam için kayıp başvurusu yapıldı. Jandarmanın drone destekli aramasında evine 5 km uzaklıktaki ormanlık alanda bulunan adam ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden habersiz şekilde ayrılan 89 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, evinden 5 km uzaklıktaki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Manavgat Evrenseki Mahallesinde ikamet etmekte olan Mehmet Kaya isimli vatandaş, Jandarmaya gelerek babası Alzheimer hastası 89 yaşındaki babası Halil Kaya'nın habersiz bir şekilde evden çıktığını, eve gelmediğini, kendisine ulaşamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri ve 5. Jandarma Asayiş Timi Drone desteğiyle yapılan araştırmalar sonucunda kayıp Halil Kaya'yı, evinden 5 km uzaklıktaki ormanlık alanda bularak ailesine teslim etti.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaManavgatAntalyaGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Alzheimer hastası 89 yaşındaki adamı Jandarma ekipleri ormanda buldu - Son Dakika
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