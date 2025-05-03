Manavgat\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya- Konya D-687 kara yolunda meydana geldi. Onur S.'nin kullandığı 07 AEB 599 plakalı araç ile karşı yönden gelen Şükrü A.'nın kullandığı 06 UA 543 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile 06 UA 543 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Pınar A. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat ve Serik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. - ANTALYA