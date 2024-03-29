Trafik Kazası Sonucu Beyin Ölümü Gerçekleşen Bağışçıdan Alınan Organlar Nakil Bekleyen Hastalara Umut Oldu

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine trafik kazası sonucu gelen ve yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan organlar nakil bekleyen hastalara hayat oldu.

Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonrası Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan H.F., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastane ve H.F.'nin ailesi arasında yapılan görüşmenin ardından organların bağışlanmasıyla, kalp, sağ ve sol böbrek, karaciğer ve korneaları nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü'nün Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş başkanlığında organ nakil koordinatörleri, Sadık Kaplan, Belgin Öztekin ve Saadet Saza'nın Bölgesel Koordinasyon Merkeziyle yürüttükleri, yaklaşık 24 saatlik operasyonun ardından alınan organlar hastalara nakledilmek üzere; Ege Üniversitesi, İzmir Kent Hastanesi, İzmir Özel Medical Point hastanesi ve İstanbul Onkim Kök Hücre Teknolojileri Merkezi'ne sevk edildi.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu; sürecin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü H.F. sayesinde organ bekleyen hastalara umut olunduğunu kaydetti. - MANİSA