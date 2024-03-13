Manisa\'da 3 Farklı Suç Örgütü Çökertildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 farklı suç örgütünün "Kara Para Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik yaptığı" istihbaratı üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Manisa merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarla 3 farklı suç örgütünü çökertti. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken mağdur edilen vatandaşlardan elde edilen 2 milyar TL değerindeki haksız kazanca da el konuldu. Bakan Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 3 farklı suç örgütünün çökertildiğini söyledi.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonla Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı suç örgütü çökertildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbarat çalışmasıyla Akhisar ilçesinde 3 farklı suç örgütünün "Kara Para Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik yaptığı" bilgisine ulaştı. Örgütlerin İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, Balıkesir ve Manisa illerinde ikamet eden bir çok vatandaş mağdur edilerek yaklaşık 2 milyar TL haksız kazanç elde ettiği öğrenilirken Cumhuriyet Savcılığı tarafından tespit edilen tüm mal varlıklarına el konuldu.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla harekete geçen jandarma ekipleri İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, Balıkesir ve Manisa 20 şüpheliye ait 47 eş zamanlı "ŞENERLER" operasyonu düzenledi.
Operasyonda 3 adet lüks otomobil, 44 adet çeşitli markalarda araç, 2 adet tekne, 3 adet motosiklet, 666 adet açık çek-senet, 191 adet araç satış sözleşmesi, 92 adet tapu sözleşmesi, 26 adet çek-senet karnesi, 55 adet vekaletname, 133 adet bilezik ve ziynet eşyası, 60 bin TL, 12 adet bilgisayar, 26 adet cep telefonu, 15 adet pos cihazı, 50 adet kaşe, 7 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 138 adet tabanca fişeği, 8 adet tabanca şarjörü, çok sayıda kredi kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Karakola getirilen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı
Öte yandan Bakan Yerlikaya, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek operasyonla ilgili verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Manisa merkezli 7? ilde Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-11" operasyonlarında; Erdoğan Şener'in (Şenerler), Sadrettin Avcı'nın (Avcılar) ve Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3? ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1'8? şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Kara para aklama, Nitelikli dolandırıcılık ve Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 4'7? otomobil, 2? tekne, Çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile Çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca 2? milyar TL'nin suçtan elde edildiği tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi. - MANİSA
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