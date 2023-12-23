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Manisa'da ambulansın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 sağlık personeli yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da ambulansın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 sağlık personeli yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir ambulans ve plastik boru yüklü bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı. Kazada kalp krizi teşhisiyle Kula'dan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan hayatını kaybetti. Kaza sonucunda İzmir-Ankara D300 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

23.12.2023 - 01:19,
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Manisa'da ambulansın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 sağlık personeli yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bir ambulans ve plastik boru yüklü bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı. Kalp krizi teşhisiyle Kula'dan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada kazaya karışan ambulansın içinde bulunan ve başka bir ambulansla Salihli'deki özel bir hastaneye sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan kalp krizi tanısıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kalp krizi tanısı ile Kula Devlet Hastanesi'nden Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan isimli hastayı taşıyan Bekir Şahin idaresindeki 45 AEL 261 plakalı ambulans, Kovukdere rampalarından indiği esnada İbrahim Demir idaresindeki 43 LS 187 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolun neden olduğu kaza sebebiyle ambulans sürücüsü Bekir Şahin(26), ambulans içerisinde bulunan acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı, ve Acil Tıp Teknisyenleri Ayşenur Bayramile Meral Tetikyaralandı. Kaza esnasında Kula'dan Salihli'ye sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcanisimli hasta, olay yerine gelen başka bir ambulansla acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı eşliğinde Salihli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ambulansta sıkışan acil tıp teknisyeni Ayşenur Bayram'ı sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 4 sağlık personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kazanın ardından başka bir ambulansla Salihli'deki özel bir hastaneye sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan(83), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapandı. Kazaya karışan ambulans ve kamyonun yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da ambulansın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 sağlık personeli yaralandı
Kaynak: İHA
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Salihli, Manisa, Kula, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da ambulansın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 sağlık personeli yaralandı - Son Dakika


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