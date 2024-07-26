Manisa Milli İrade Platformu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve alkış tutanlara tepki gösterdi - Son Dakika
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Manisa Milli İrade Platformu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve alkış tutanlara tepki gösterdi

Manisa Milli İrade Platformu İsrail Başbakanı Netanyahu\'ya ve alkış tutanlara tepki gösterdi

Manisa Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Muzaffer Yurttaş, ABD Parlamentosu'nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve alkış tutanlara tepki göstererek soykırıma destek veren herkesin hesap vereceğini söyledi. Yurttaş, Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümlelerin ABD Parlamentosu'nda sık sık alkışlandığını belirtti ve ABD Kongresini kınadı. Ayrıca, Türkiye'nin Filistin mücadelesine her şart altında destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

26.07.2024 16:26
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Manisa Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Muzaffer Yurttaş ABD Parlamentosu'nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve alkış tutanlara tepki gösterdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii önünde cuma namazı sonrası Manisa Milli İrade Platformu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Manisa Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Muzaffer Yurttaş, ABD Parlamentosu'nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve alkış tutanlara tepki göstererek soykırıma destek veren herkesin hesap vereceğini söyledi.

"Filistin ve Gazze yalnız değildir"

Netenyahu'nun ABD Parlamentosunda yaptığı konuşma ve ayakta alkışlanmasının utanç verici bir fotoğraf olduğunu kaydeden Yurttaş, "Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazanırken, ABD, İsrail Başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu'yu ülkesine davet etmiş, ABD Parlamentosu'nda konuşma imkanı sunmuştur. Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD'li parlamenterler tarafından sık sık, çoğunlukla da ayakta alkışlamışlardır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag' gibi, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki, Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir. Israil'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresini bu eylemlerden ötürü şiddetle kınıyoruz. Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de, Türkiye Filistin mücadelesine her şart altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak, zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın yardımı yakındır. Nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Milli İrade Platformu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve alkış tutanlara tepki gösterdi - Son Dakika

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