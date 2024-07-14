Mardin'de düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Mardin'de düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ili Dargeçit kırsalında gerçekleştirilen 'Bozdoğan-50' operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden biri, 'Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesine' kırmızı kategori olarak girme kararı alınan Herekol kod adlı Taner Öğmen olarak belirlendi. Diğer teröristin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor.

14.07.2024 08:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ili Dargeçit kırsalında düzenlenen "Bozdoğan-50" operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin "Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesine" kırmızı kategori olarak girme kararı alınan Herekol kod adlı Taner Öğmen olduğu tespit edildi. Diğer teröristin kimliklendirme çalışmaları ise devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mardin ili Dargeçit kırsalında "Bozdoğan-50" operasyonu düzenlendi. J- SİHA ve EGM PİHA desteğinde, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla icra edilen "BOZDOĞAN-50 operasyonunda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin "Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesine" kırmızı kategori olarak girme kararı alınan Herekol kod adlı Taner Öğmen olduğu tespit edildi. Diğer teröristin kimliklendirme çalışmaları ise devam ediyor.

Herekol kod adlı Taner Öğmen adlı teröristin; 2009 yılında Metina alanından terör örgütüne katıldığı, Irak'ın Kuzeyi sözde Hakurk alanında bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği ve bu dönemde TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Diyarbakır ilinde YPS faaliyetlerinde bulunduğu ve şehir eylemlerinde yer aldığı, 2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği, 2018 yılında Irak Kuzeyi sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020 yılında Irak Kuzeyi sözde Ş.Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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