Mardin'de Terör Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de Terör Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin\'de Terör Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02.09.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Nusaybin ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, Nusaybin ilçesi kırsalında, GÜRZ-11 Operasyonu kapsamında, jandarma- SİHA, jandarma ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve jandarma komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ağustos ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 23 operasyon düzenlendiğini bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 43 kişiden 8'inin tutuklandığını bildiren Vali Akkoyun, "Ayrıca ilimiz Nusaybin ilçesi kırsalında, GÜRZ-11 Operasyonu kapsamında, jandarma-SİHA, jandarma ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve jandarma komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 1 sığınak tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam etmektedir. Terörle Mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 1 operasyon düzenlenmiş olup 1 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 8 adet uzun namlulu silah, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet ruhsatsız tabanca ve bin 774 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

Sınırı yasa dışı geçmek isteyenlere izin yok

İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Göç Aracının, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında şehrimizde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Vali Akkoyun, şöyle devam etti:

"Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Ağustos ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 123 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 10 şahıs sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edilirken, bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede bölücü terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişi adli mercilere sevk edilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde ilimizde ağustos ayında 72 operasyon düzenlenmiş, operasyonlar kapsamında 10 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi de tutuklanmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında ilimizde ağustos ayı içerisinde 89 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 83 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda, aranan toplam 252 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Ayrıca terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis ve kumarla mücadele, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 3 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklanmıştır. Trafik denetimleri kapsamında polisimiz ve jandarmamız tarafından ağustos ayında 79 bin 573 araç denetlenmiştir. Sizlerin vasıtasıyla tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini bir kez daha önemle rica ediyoruz." - MARDİN

Kaynak: İHA

Tuncay Akkoyun, Operasyon, Nusaybin, 3-sayfa, mardin, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Terör, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Terör Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 14:42:20. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Terör Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement