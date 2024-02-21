Marmara Denizi\'nde batan geminin mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde 572 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülürken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan arama faaliyetlerine ilişkin açıklama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından BATUHAN A isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG AKIN kurtarma gemisi üzerinden dalış yapan Birinci Sınıf Dalgıç (BSD) Özel İhtisaslı personel tarafından geminin iç bölmelerinde aramalar sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar bittiğinde, "Batuhan A" isimli geminin, eski ve maliyeti yüksek olduğundan, battığı yerde kalacağını söyledi.(DHA)