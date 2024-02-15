Marmara Denizi'nde batan gemide çalışan Doğuşcan Y.'nin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan gemide çalışan Doğuşcan Y.'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi\'nde batan gemide çalışan Doğuşcan Y.\'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinde yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan son görüntüsünde, gemide çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.

15.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı. Doğuşcan Y.'nin bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Denizcilik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde batan gemide çalışan Doğuşcan Y.'nin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan gemide çalışan Doğuşcan Y.'nin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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