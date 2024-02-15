Marmara Denizi\'nde batan kargo gemisinde içi boş bir can salı bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan kargo gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sabah saat 06.30 sıralarında Marmara'da batan kargo gemisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Batuhan A isimli kuru yük gemisinin saat 06.32'de yardım istediği ve saat 07.12'de sinyalin kesildiği geminin çağrılara cevap vermediği belirtilerek, "Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sistemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin c bendine göre 'tehlike safhası' ilan edilmiştir. Son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup, bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir. Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur" denildi. - ANKARA
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