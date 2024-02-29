Marmara Denizi'nde kaybolan 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde kaybolan 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi\'nde kaybolan 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' isimli ticari gemide kaybolan 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde 597 personelle devam ediyor. Gemi batığında 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmaları yakından takip ederek aileleri bilgilendiriyor.

29.02.2024 09:57  Güncelleme: 10:00
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Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan 'Batuhan A' isimli ticari gemide bulunan kayıp 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde 597 personelle devam ediyor. İki gemi tarafından toplam 43 dalış gerçekleştirilirken, gemi batığında 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip edip kayıp gemicilerin ailelerini bilgilendiriyor.

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinde bulunan 6 mürettebatın 4'üne ulaşılamadı. Bursa ve Balıkesir sahillerinde arama kurtarma çalışmaları 15'inci günde havadan, karadan ve denizden devam ediyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ekiplerinden, Karacabey ilçesinde 64 personel, 10 jandarma asayiş timi, 1 JAK timi, 2 trafik jandarması timi, 1 motorlu asayiş timi, 1 JASAT timi, 2 köpek unsuru, 1 OYİ timi, İmralı Adası'ndan 50 personel olmak üzere toplam 17 tim, 22 araç, 1 dron, 1 yangın tespit köpeği, 1 arama kurtarma köpeği, ve 114 personel çalışmalara katılıyor.

Bursa'da toplam 374 personel, 42 kara aracı, 3 hava aracı (1 uçak, 1 helikopter, 1 İHA) 9 deniz aracı, (4 gemi, 5 bot) 1 dron, 1 ROV, 1 sonar ve 2 köpek ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Balıkesir'de de 223 personel, 43 kara aracı, 6 dron, 2 gemi, 10 bot, 3 römorkör, 1 tekne olmak üzere toplam 16 deniz aracı görev yapıyor. Bursa ve Balıkesir'de toplam 597 personel, 1 helikopter, 1 uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 15 bot, 1 tekne, 85 araç, 8 İHA/dron, 21 dalgıç ve 2 köpek kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

TCG Akın gemisi 36 dalış gerçekleştirmiş ve görev yerine dönmüştü. Nene Hatun gemisinden ise 7'inci dalış tamamlanarak batık gemiye toplamda 43 dalış yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde kaybolan 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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