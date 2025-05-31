Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

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Marmaray\'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
31.05.2025 19:29
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Marmaray\'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
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Marmaray'da çocuklarının gözü önünde yumruklanıp burnu kırılan baba, gazetecilere röportaj verirken gözyaşlarına boğuldu. Konuşmakta zorlanan şahıs, "Bu beşinci, altıncı artık sıkıldım. Lütfen artık gelmeyin." dedi.

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk yapan D.E (46), çocuklarının gözü önünde uğradığı saldırının ardından konuştu. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan D.E, röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda en çok çocuklarını düşündüğünü söyleyen babanın burnunda kırıklar oluştu.

"LÜTFEN ARTIK GELMEYİN"

D.E., evinin kapısının önünde gazetecilere olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kelimeleri boğazına dizilen D.E., konuşmakta zorlandı. D.E. ağlayarak, "Bu beşinci, altıncı artık sıkıldım. Lütfen artık gelmeyin." dedi.

"KAPININ ÖNÜNDEN GEÇEMEDİĞİM İÇİN HANIMEFENDİYİ İKAZ ETTİM"

Darp edilen D.E, "Çocuklarım ile trene binerken kapının önünden geçemediğim için ikazda bulundum bir hanımefendiye. Biraz sert bulunmuş olabilirim. Ama sonuçta çocuklarımla, daracık kapıdan 2 çocuğumla geçmeye çalışıyorum. 'Niye burada duruyorsunuz, lütfen kapıyı açın da geçelim, yani burada durmanın anlamı yok. Tren boş sonuçta dedim. Ondan sonra, 'Şuradan geçsene ağabey' dedi. Ben niye oradan geçmek zorundayım? Bir çocuğumu burada tutup, içeriye bir çocuğumu dışarıda tutup ben niye bu riske gireyim dedim" şeklinde konuştu.

"AŞAĞIYA İN DE NE YAPACAĞIMI GÖR"

D.E, "Bostancı'dan bindim, Küçükyalı'ya doğru giderken, 15 saniye sonra zaten 2 dakikada Küçükyalı'ya varıyorsunuz. Kapıya yanaşan bir adam inmek için kızın üzgün olduğunu gördü. 'Bak kıza yüksek sesle konuştun' Ama o zamana kadar kızla konuştuk. Konuştuğum süre içinde hiçbir kimse, bir müdahalede bulunmadı. Kızın yüzünü gördüğü için tekrar geri dönüş yaptı. Ondan sonra, 'Aşağı insene, seninle görüşeceğim' dedi. 'Aşağıya in de gel bakalım da ne yapacağımı gör' dedi. Ben çocuklarım var yanımda, ben aşağı inmek istemiyorum. Bir şey yapacaksan gel, Süreyya Plajı'nda ben orada ineceğim. Eşim de orada, çocuklarımı veririm. Çocuklarımın yanında da ben bu tarz konuşmalar istemiyorum dedim" şeklinde konuştu.

Gözyaşları içinde olayı anlatan D.E, "Sonrasında arkadaki beyefendi olaya dahil oldu. Öndeki hanımefendi konuyu birebir göremiyor. O beyefendiye dedi ki: 'Şimdi konuyu niye açıyorsunuz, konu kapandı, bitti. Siz konuyu neden açtınız?' dedi. Kadına çıkıştı bu sefer. Arkadaki kadın, bu sefer mavi tişörtlü beyefendi konuşmaya başladı, bağırmaya başladı. Normalde öbür adam inmek üzereydi, tekrar geri geldi. Ben maviyle konuşurken beni ittirdi. Ben tabii çocuklarımı tutuyorum" dedi.

Çocukları hakkında bilgi veren D.E, "Çocuklar iyiler, çok şükür. Sosyal hizmetlerden geldiler, çocuklarla konuştular. Şu an için iyi görünüyorlar, akıllarından çıkartmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Marmaray, 3-sayfa, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Security Specialist:
    Geçmiş olsun ağabey de, ama sen iyi bir baba olmuş olsan, çoçuklar yanındayken baba gibi davransaydın. Şimdi bir Deden bir yumrukcuk yedin diye ağlamazdın. Tabi vuran Dede vurmakla yanlış yapmış. Bu arada Almanya'da artık Trenin kapısını işkal edenlere direkt 2 bin TL çeza kesileçek. 55 358 Yanıtla
    Aydın:
    Sen ne diyorsun değişik o insan ağlamıyor sinirlerine hakim olamadığı için göz yaşlarını tutamıyor buna hırs derler o insan kimseye zararvermeyi bilmez çünkü insan . 20 4
    yasingoktas0606:
    çok konuşma tırık 7 11
    Atalay k:
    Her kafatasinda bir beyin lazım 10 3
    İhsan Terler:
    sanırım iyi değilsiniz geçmiş olsun Allah şifalar versin... 9 3
  • İlhan. Alici:
    Çok geçmiş olsun çocuklarının önünde bunu yapan katil domuz en ağır cezayı hâk ediyor Adalet varsa buna en ağır cezayı vermezse yazıklar olsun derim birdaha yaşanmaması için bu tür olayların bu adama en ağır ceza verilmeli 248 22 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    adamı bir salın herkes kapıya dayanmış 148 11 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Her gün bu tür olaylara şahit oluyordum. Elbete benden daha güçlü olanda vardır, ama üstümdeki elbiselerimden dolay sustuklarını düşünüyor ve bende abartmıyorum. Sende' de çoçuk yanında diye insanlar saygıdan dolayı susuyorlar diye insanları kıstırarak başka seçenek bırakmasan, gôrnüşe göre öyle ve olaçağı bu. Gülümseyerek Kızım Amçana bı merhaba de bakım demiş olsaydın, yemin ederim, sana vurmak yerine dahada seni desteklerdi :( 23 102 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    gerçekten üzücü ve tr gerçeklerini yansıtsn bir olay ama bu kadar üzerine gidilip insanları mağdur etmeyede gerek yok ülke gündemine bir olay gelde günlerce düşmüyor. 93 2 Yanıtla
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