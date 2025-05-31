Marmaray\'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk yapan D.E (46), çocuklarının gözü önünde uğradığı saldırının ardından konuştu. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan D.E, röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda en çok çocuklarını düşündüğünü söyleyen babanın burnunda kırıklar oluştu.

"LÜTFEN ARTIK GELMEYİN"

D.E., evinin kapısının önünde gazetecilere olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kelimeleri boğazına dizilen D.E., konuşmakta zorlandı. D.E. ağlayarak, "Bu beşinci, altıncı artık sıkıldım. Lütfen artık gelmeyin." dedi.

"KAPININ ÖNÜNDEN GEÇEMEDİĞİM İÇİN HANIMEFENDİYİ İKAZ ETTİM"

Darp edilen D.E, "Çocuklarım ile trene binerken kapının önünden geçemediğim için ikazda bulundum bir hanımefendiye. Biraz sert bulunmuş olabilirim. Ama sonuçta çocuklarımla, daracık kapıdan 2 çocuğumla geçmeye çalışıyorum. 'Niye burada duruyorsunuz, lütfen kapıyı açın da geçelim, yani burada durmanın anlamı yok. Tren boş sonuçta dedim. Ondan sonra, 'Şuradan geçsene ağabey' dedi. Ben niye oradan geçmek zorundayım? Bir çocuğumu burada tutup, içeriye bir çocuğumu dışarıda tutup ben niye bu riske gireyim dedim" şeklinde konuştu.

"AŞAĞIYA İN DE NE YAPACAĞIMI GÖR"

D.E, "Bostancı'dan bindim, Küçükyalı'ya doğru giderken, 15 saniye sonra zaten 2 dakikada Küçükyalı'ya varıyorsunuz. Kapıya yanaşan bir adam inmek için kızın üzgün olduğunu gördü. 'Bak kıza yüksek sesle konuştun' Ama o zamana kadar kızla konuştuk. Konuştuğum süre içinde hiçbir kimse, bir müdahalede bulunmadı. Kızın yüzünü gördüğü için tekrar geri dönüş yaptı. Ondan sonra, 'Aşağı insene, seninle görüşeceğim' dedi. 'Aşağıya in de gel bakalım da ne yapacağımı gör' dedi. Ben çocuklarım var yanımda, ben aşağı inmek istemiyorum. Bir şey yapacaksan gel, Süreyya Plajı'nda ben orada ineceğim. Eşim de orada, çocuklarımı veririm. Çocuklarımın yanında da ben bu tarz konuşmalar istemiyorum dedim" şeklinde konuştu.

Gözyaşları içinde olayı anlatan D.E, "Sonrasında arkadaki beyefendi olaya dahil oldu. Öndeki hanımefendi konuyu birebir göremiyor. O beyefendiye dedi ki: 'Şimdi konuyu niye açıyorsunuz, konu kapandı, bitti. Siz konuyu neden açtınız?' dedi. Kadına çıkıştı bu sefer. Arkadaki kadın, bu sefer mavi tişörtlü beyefendi konuşmaya başladı, bağırmaya başladı. Normalde öbür adam inmek üzereydi, tekrar geri geldi. Ben maviyle konuşurken beni ittirdi. Ben tabii çocuklarımı tutuyorum" dedi.

Çocukları hakkında bilgi veren D.E, "Çocuklar iyiler, çok şükür. Sosyal hizmetlerden geldiler, çocuklarla konuştular. Şu an için iyi görünüyorlar, akıllarından çıkartmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.