Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'nin 101. yıl kuruluş etkinliklerine katıldı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret etti.

09.09.2024 18:35  Güncelleme: 18:37
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Kurultay ve CHP'nin kuruluşunun yıl dönümü etkinlikleri için Ankara'ya giden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'nin 101. yıl kuruluş etkinliklerine katıldı. Hafta sonu gerçekleşen CHP Tüzük Kurultayı'nın ardından Ankara'daki temaslarına devam eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. yıl kuruluş etkinliklerine de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar ve partililer ile önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i, ardından partinin ebediyete göçen diğer genel başkanlarının mezarlarını ziyaret eden Başkan Ünlü, "Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ün yolunda, partimizin 101 yıllık hafızasıyla Cumhuriyet için mücadelemizi sürdürecek; tüm halkımızın hak ettiği çağdaş, laik, demokratik ve adil bir Türkiye için yol almaya devam edeceğiz. 101'inci yılımız kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sohbet etme fırsatı bulan Başkan Ünlü, kısaca yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret eden Başkan Ünlü, seçim döneminde sunduğu manevi destekten ötürü Yavaş'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Ünlü, "31 Mart seçiminin ardından geçen süreçte belediyelerin yaşadığı sıkıntıları, sorunları ve çözüm önerilerini konuştuğumuz Başkanımıza Marmaris halkının selamını ileterek kendisini ilçemize davet ettim. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de işaret ettiği gibi 'omuzumuzdaki melekler'den biri olan Mansur Başkanımızın deneyimi, belediyecilik algısı ve hayata geçirdiği projelerden feyz alarak çalışmaya; halkçı belediyecilik anlayışı ile hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sayın Başkanımıza nezaketi, konukseverliği, paylaşımcılığı ve bizlere duyduğu güven için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Acar Ünlü, ayrıca Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı da makamında ziyaret ederek başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü - Son Dakika
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