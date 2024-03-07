Marmaris\'teki Yanık Alanlarda Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarındaki büyük orman yangınlarının ardından yaklaşık 15 bin hektar alan zarar görmüş, milyonlarca ağaç yanmıştı. Yangınların ardından dünyanın en gözde tatil merkezlerinden Marmaris'te Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları aralıksız sürüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların yerinde incelenmesi için 2021 ve 2022 yılında yanan yanık alanlara bilgilendirme programı düzenlendi. Bilgilendirme programında Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Basın Şube Müdürü Yüksel Savaş, Marmaris Orman Bölge Müdür yardımcısı Volkan Aydın ve Marmaris Orman Müdürlüğü şefleri katıldı. Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller yanık alanlarda önce temizleme akabinde teraslama çalışmalarının ardından da fidan dikimi ve doğal tohum atımı ile ilgili bilgilendirmeler yaparak sahada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Orman Bölge Müdürlüğünden verilen bilgide, "29 Temmuz 2021 tarihinde başlayan 6 Ağustos 2021 tarihinde kontrol altına alınan büyük Marmaris yangınında 9 bin 52 hektar orman alanı zarar görmüştü. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yanan alandan zarar görmüş ağaçlar sahadan toplandı akabinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaya başlandı. 5 bin hektarlık alanda doğal gençleştirme yani yanan ağaçların kozalaklarından düşen tohumlardan çimlendirme yöntemi uygulandı. 630 hektarlık alanda suni gençleştirme, araziyi hazır duruma getirerek tohum serpme ve fidan dikim yöntemi uygulandı. 393 hektarlık bölümde iyileştirme çalışması yani arazinin toprak hazırlığını yapmadan tohum serpme yöntemi uygulandı. Kalan 3 bin 19 hektarlık alanda ise aşırı kayalık ve eğilimli arazi yapısı sebebiyle ağaçlandırma çalışması yapılamadı ancak tohum takviyesi yapılarak doğa kendi halinde büyümeye bırakıldı. Bir yıl sonra yaşanan bir diğer büyük yangın olan Bördübet koyu yangını 21 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 25 Haziran tarihinde tamamen kontrol altına alındı. 4 gün devam eden yangında 4 bin 392 hektar alan zarar gördü. 930 Hektarlık alanda doğal gençleştirme, 2 bin 630 hektarlık alanda suni gençleştirme, 600 hektarlık alanda fidan dikim yöntemiyle ağaçlandırma ve 232 hektarlık alan aşırı kayalık ve eğimli arazi olması sebebiyle tohum takviyesi ile doğal ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi" denildi.

Yanık alanlara dikilen fidanların dipleri özellikle bahar aylarında orman işçileri tarafından temizleniyor

Büyük orman yangın felaketlerinin ardından, ağaçlandırma çalışmalarına, orman işçileri fidanların diplerini açma işlemi uygulayarak fidanların daha sağlıklı büyümesini sağlamak için hummalı bir çalışma sergiliyorlar. Marmaris'e farklı mahallelerden gelerek fidan dibi temizlemesi yapan işçiler, "Fidanların altlarındaki yabani otları temizleyerek, daha sağlıklı şekilde büyümesi için çalışıyoruz" diyerek tüm alanda bu çalışmayı yapacaklarını söylediler.

"İlk milli ağaçlandırma gününden itibaren yüzbinlerce fidan ve milyonlarca tohum toprakla buluştu"

Muğla Orman Bölge Müdür yardımcısı Adnan Güller devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "2021 yılında burada 9 bin hektar civarında bir alanımız yandı. Yangının ardından Orman İşletme Müdürlüğümüzce öncelikle yanan ağaçlarımızı araziden temizledik. Temizledikten sonra teraslama çalışması gerçekleştirdik. 11.11.2021 tarihinde ilk fidanı diktik. Daha sonra önceliğimiz doğal gençleştirme, yani ağaçların kendi tohumlarını dökmesi sonucu çimlenmesi ile elde ettiğimiz fidanlarla bu sahaya yayma çalışması gerçekleştirdik. Öncelikle doğal gençleştirme çalışmaları yaptık, rehabilitasyon çalışmaları yaptık. Çok az bir yerde de suni gençleştirme dediğimiz fidan dikimimiz var. Diktiğimiz fidanlar da mavi servi, kara servi, zakkum, Kıbrıs, Akasya. 500 bin adet fidan diktik. Ama bunun dışında milyonlarca tohum ekme planlarımız var" dedi.

"Yanan alanların imara açılması söz konuş değil"

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller, yanan alanlar imara açılacak mı sorusuna ise, "Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Ormanlarımız Anayasamızın 169. maddesi kapsamında koruma altındadır. En ufak bir metrekare alan bile yapılaşmaya ya da bir başka kişinin kullanımına açılma imkanı yoktur" dedi. - MUĞLA