Mehmet Bulut cinayetinde 4 sanık beraat etti, Orhan Ö.'ye 13 yıl 4 ay hapis verildi - Son Dakika
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Mehmet Bulut cinayetinde 4 sanık beraat etti, Orhan Ö.'ye 13 yıl 4 ay hapis verildi

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Mehmet Bulut cinayetinde 4 sanık beraat etti, Orhan Ö.\'ye 13 yıl 4 ay hapis verildi
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Mehmet Bulut cinayetinde 4 sanık beraat etti, Orhan Ö.\'ye 13 yıl 4 ay hapis verildi
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Mehmet Bulut'un cinayetinde Orhan Ö.'ye haksız tahrik indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis verildi. D. S. 6 yıl 8 ay hapis aldı, 4 sanık beraat etti ve Orhan Ö.'nün tutuklanmasına karar verildi.

Gaziantep'te 3 yıl önce parkta pompalı tüfekle öldürülen 25 yaşındaki Mehmet Bulut'un cinayetine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Gaziantep'te husumetlileri tarafından konuşmak amacıyla çağrılan Mehmet Bulut'un pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul aile, tutuklu sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan maktulün annesi, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Son savunmasını yapan tutuklu sanık Ömür S., "Kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında 6 sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Orhan Ö.'ye "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orhan Ö.'nün tutuklanmasına karar verildi. Sanıklardan D. S. ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Doğan B., Rıfat Y., Uğurcan S. ve Ömür S. hakkında beraat kararı verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 27 Ocak 2023 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından konuşmak için çağrıldı. Kendisini çağıran şahısların yanına giden Mehmet Bulut, yaşanan tartışmanın ardından husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Mehmet Bulut, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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