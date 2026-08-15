Menteşe’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Menteşe’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Menteşe’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli yolu üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli yolu üzerinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Menteşe ilçesi Denizli Yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Denizli, Menteşe, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menteşe’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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