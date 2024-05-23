Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 6'sı Ağır 14 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 6'sı Ağır 14 Kişi Yaralandı

Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 6\'sı Ağır 14 Kişi Yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile tanker çarpıştı ve 6'sı ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü ve Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

23.05.2024 22:44
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Mersin- Antalya D-400 karayolunda minibüs ile tanker çarpıştığı kazada 6'sı ağır 14 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü ve Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, Mersin'in Anamur ilçesinde bağlı Uçarı Mahallesi Yapma Beleni mevkiinde D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen 27 AHO 166 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 21 ADP 811 plakalı tanker çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Anamur ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılarından 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerinden araçların çekilmesiyle karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü, Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 6'sı Ağır 14 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 6'sı Ağır 14 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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