Furkan Coşkun'dan 10 yıldır iz yok: Mersin'de dosya kasten öldürme suçundan yeniden açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Furkan Coşkun'dan 10 yıldır iz yok: Mersin'de dosya kasten öldürme suçundan yeniden açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Furkan Coşkun\'dan 10 yıldır iz yok: Mersin\'de dosya kasten öldürme suçundan yeniden açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2016'da Mezitli'deki sitesinin bahçesinde dövülerek bir araca bindirildiği iddia edilen Furkan Coşkun'un yaşadığına dair 10 yıldır hiçbir emare yok. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'kasten öldürme' suçundan yeni bir soruşturma başlattı; 9 kişi hakkında işlem yapılırken 6 şüpheli operasyonla yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 10 yıl önce kaçırılmasının ardından kaybolduğu ileri sürülen ve o tarihte 20 yaşında olan gençle ilgili 'Kasten Öldürme' suçundan yeniden soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

GECE YARISI EVİNİN ÖNÜNDEN GÖTÜRÜLDÜ

İddiaya göre, 9 Ekim 2016'da S.G. ve E.K., Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39727 Sokak'taki evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Furkan Coşkun'un yanına geldi. Gece yarısı sitenin bahçesinde bir süre sohbet eden üçlü, daha sonra tartıştı. Ardından 2 şahıs Coşkun'u darp etmeye başladı. Yaşanan arbedenin ardından iki arkadaş, Coşkun'u döverek sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı.

O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra 2 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden gencin cep telefonu çıktı.

Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Coşkun'u ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, gencin izine rastlayamadı. Günlerce süren aramalara rağmen Coşkun bulunamadı, 2 şüpheli ise o dönem mahkemece tutuklandı.

10 YIL SONRA KASTEN ÖLDÜRME SORUŞTURMASI

Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kayıp olduğu iddia edilen ancak hiçbir şekilde yaşadığına dair emare bulunamayan Furkan Coşkun ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık talimatıyla, evinin önünden alıkonulan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Coşkun'la ilgili 'Kasten Öldürme' suçundan yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 9 şahıs belirlenerek adli işlem başlatıldı, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltı kararı verilen 6 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaGüncelMersinSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Eski hakem Erman Toroğlu, milli takımda Sergen Yalçın tercihini yanlış buldu Eski hakem Erman Toroğlu, milli takımda Sergen Yalçın tercihini yanlış buldu
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
13:47
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
13:38
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi
A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
13:27
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın başına geçtiğini duyurdu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:07:05. #7.12#
SON DAKİKA: Furkan Coşkun'dan 10 yıldır iz yok: Mersin'de dosya kasten öldürme suçundan yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei