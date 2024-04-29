Mersin'de iş makinesinin altında kalan operatör toprağa verildi - Son Dakika
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Mersin'de iş makinesinin altında kalan operatör toprağa verildi

Mersin\'de iş makinesinin altında kalan operatör toprağa verildi

Mersin'in Anamur ilçesinde yol yapımı için çalışan operatör Mustafa Söğüt, toprak kayması sonucu iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Söğüt'ün cenazesi Bozyazı ilçesindeki Üçayak Mezarlığı'nda defnedildi.

29.04.2024 12:17
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Mersin'in Anamur ilçesinde kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden operatör, Bozyazı'da toprağa verildi.

Olay, önceki gün Anamur'a yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Köşekbükü Astım Mağarası civarında meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası operatör Mustafa Söğüt (36), ormanda yol yapımı için çalışmaya başladı. Bu sırada Söğüt'ün çalıştığı yerde toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle iş makinesi devrilince, Söğüt de kepçenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesinin altından çıkarılan Söğüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesine teslim edilen Sögüt'ün cenazesi, Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi'ndeki Üçayak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Bozyazı, Anamur, Mersin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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