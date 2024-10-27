Mersin'de Kavga: Araçla Gençlerin Üzerine Sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Kavga: Araçla Gençlerin Üzerine Sürdü

Geniş Video İzle

Mersin'de iki grup arasında tartışma sırasında bir sürücü, kavgacıların üzerine aracıyla sürerek korku yarattı.

27.10.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de dehşet anları kamerada: Kavga eden 2 grubun üzerine aracını sürdü

-Mersin'de film sahnesini aratmayan görüntüler: Aracını kalabalığın üzerine sürdü

MERSİN - Mersin'de bir kişi sahil kesimindeki parkta aracını tartıştığı kişilerin üzerine sürerek ezmeye çalıştı, park halindeki diğer araçlara çarparak zarar verdi. Film sahnelerini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Parkta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşlarına laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada, kimliği öğrenilemeyen cip sürücüsü, aracıyla kaldırımdan çıkıp parkta tartışan gençlerin üzerine sürdü. Ardından tekrar yola inen cip sürücüsü, bu kez yol kenarında park halindeki araca çarparak zarar verdi. Hızını alamayan öfkeli sürücü, çığlıklar içerisinde parka kaçan grubun peşinden giderek ezmeye çalıştı, gençlerden birine çarparak yere düşürdü. Sonrasında ise iki grup arasında arbede yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle sakinleşen gruptaki gençlerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Film sahnesini aratmayan görüntüler cep telefonu kamerasında

Öte yandan film sahnelerini aratmayan olay, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun parkta tartıştığı sırada olay yerine gelen siyah cipin, gençlerin üzerine doğru hızla ilerlediği, ardından kaldırımdan inip yol kenarında park halindeki araca çarptığı anlar ile parka kaçan grubun üzerine sürdüğü, bir gence çarparak yere düşürdüğü anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise gençler arasında yaşanan arbedeye olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Mersin\'de Kavga: Araçla Gençlerin Üzerine Sürdü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Mersin, Polis, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kavga: Araçla Gençlerin Üzerine Sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Kavga: Araçla Gençlerin Üzerine Sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.