Mersin\'de Otomobil Baba ve Çocuklarına Çarptı

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Otomobil baba ve 2 çocuğuna böyle çarptı

MERSİN - Mersin'de baba ile 2 çocuğuna yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında Mersin- Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. F.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan baba E.C.ile çocukları 10 yaşındaki H.İ.C ve 7 yaşındaki E.C.'ye çarptı. Kazada baba ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan baba 2 çocuğuna çarptığı anlar ile aile fertlerinin yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.