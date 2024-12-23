Mersin'de Otomobil Baba ve Çocuklarına Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Otomobil Baba ve Çocuklarına Çarptı

Geniş Video İzle

Mersin'de yol geçerken otomobilin çarptığı baba ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

23.12.2024 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil baba ve 2 çocuğuna böyle çarptı

MERSİN - Mersin'de baba ile 2 çocuğuna yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında Mersin- Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. F.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan baba E.C.ile çocukları 10 yaşındaki H.İ.C ve 7 yaşındaki E.C.'ye çarptı. Kazada baba ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan baba 2 çocuğuna çarptığı anlar ile aile fertlerinin yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin\'de Otomobil Baba ve Çocuklarına Çarptı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Olaylar, trafik, Ulaşım, Mersin, Yaşam, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otomobil Baba ve Çocuklarına Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:36 Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 19:27:10. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Otomobil Baba ve Çocuklarına Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.