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Genç kız, sevgilisi tarafından ailesinin gözü önünde katledildi - Son Dakika
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Genç kız, sevgilisi tarafından ailesinin gözü önünde katledildi

Mersin'de kız arkadaşının evine giden 27 yaşındaki adam, çıkan tartışma sonucu sevgilisini ailesinin yanında kafasından silahla vurarak öldürdü. Daha sonra sağa sola ateş eden şahıs, olay yerinden taksi ile kaçtı. Ekipler katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

09.12.2023 - 12:43,  Güncelleme: 13:59
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Mersin'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurulan 24 yaşındaki genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin gözünün önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, taksiyle kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerinde İrem Sağlam'ın (24) evine gelen Mehmet T. A. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti.

Mersin'de dehşet! Genç kız, sevgilisi tarafından ailesinin gözü önünde katledildi

SAĞA SOLA ATEŞ EDEREK KAÇTI

Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'de dehşet! Genç kız, sevgilisi tarafından ailesinin gözü önünde katledildi

ZANLIYI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç kız, sevgilisi tarafından ailesinin gözü önünde katledildi
Kaynak: İHA
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Akdeniz, Mersin, Suç, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız, sevgilisi tarafından ailesinin gözü önünde katledildi - Son Dakika


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