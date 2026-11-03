Mersin’de bakanlık labarotuvarında siyanür şüphesi: 8 kişi etkilendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ticaret Bakanlığına ait bir binada bulunan laboratuvarda çalışma sırasında siyanür zehirlenmesi şüphesi yaşandı. Toz halindeki maddeyle temas eden 2 personel ile tahliye sırasında çapraz bulaş nedeniyle temas ettiği belirlenen 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi olaydan etkilendi.

TOZ HALİNDEKİ MADDEYLE TEMAS ETTİLER

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de, liman karşısında bulunan Ticaret Bakanlığına ait binadaki laboratuvarda meydana geldi. Laboratuvarda çalışma yapan 2 personelin toz halindeki bir maddeyle temas etmesi sonucu siyanür zehirlenmesi şüphesi üzerine Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sırasında, 2 personelin tahliyesi esnasında 6 kişinin daha çapraz bulaş nedeniyle maddeyle temas ettiği bilgisine ulaşıldı.

UMKE VE AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay üzerine bölgeye 1 UMKE ekibi ile acil yardım ambulansları sevk edildi. AFAD ekiplerinin değerlendirmesinin ardından sağlık ekiplerinin etkilenen kişilerle temas kuracağı bildirildi.

Olayda toplam 8 kişinin etkilendiği belirtilirken, gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.