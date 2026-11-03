Mersin’de bakanlık labarotuvarında siyanür şüphesi: 8 kişi etkilendi - Son Dakika
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Mersin’de bakanlık labarotuvarında siyanür şüphesi: 8 kişi etkilendi

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Mersin’de bakanlık labarotuvarında siyanür şüphesi: 8 kişi etkilendi
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Mersin’de bakanlık labarotuvarında siyanür şüphesi: 8 kişi etkilendi
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ticaret Bakanlığına ait binadaki laboratuvarda siyanür zehirlenmesi şüphesi yaşandı. Çalışma sırasında toz halindeki bir maddeyle temas eden 2 personel ile onların tahliyesi sırasında çapraz bulaş nedeniyle maddeyle temas eden 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi etkilendi. Bölgeye UMKE, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ticaret Bakanlığına ait bir binada bulunan laboratuvarda çalışma sırasında siyanür zehirlenmesi şüphesi yaşandı. Toz halindeki maddeyle temas eden 2 personel ile tahliye sırasında çapraz bulaş nedeniyle temas ettiği belirlenen 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi olaydan etkilendi.

TOZ HALİNDEKİ MADDEYLE TEMAS ETTİLER

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de, liman karşısında bulunan Ticaret Bakanlığına ait binadaki laboratuvarda meydana geldi. Laboratuvarda çalışma yapan 2 personelin toz halindeki bir maddeyle temas etmesi sonucu siyanür zehirlenmesi şüphesi üzerine Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sırasında, 2 personelin tahliyesi esnasında 6 kişinin daha çapraz bulaş nedeniyle maddeyle temas ettiği bilgisine ulaşıldı.

UMKE VE AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay üzerine bölgeye 1 UMKE ekibi ile acil yardım ambulansları sevk edildi. AFAD ekiplerinin değerlendirmesinin ardından sağlık ekiplerinin etkilenen kişilerle temas kuracağı bildirildi.

Olayda toplam 8 kişinin etkilendiği belirtilirken, gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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