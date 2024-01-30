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Mersin'de yasadışı bahis operasyonu, 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de yasadışı bahis operasyonu, 9 şüpheli yakalandı

Mersin polisi, sahte siteler kurarak yasadışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı ve havuzlu lüks bir sitedeki adreslerde yapılan aramada çok sayıda telefon ve bilgisayar ele geçirildi. 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'ine ev hapsi verilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.01.2024 - 09:33,
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Mersin'de yasadışı bahis operasyonu, 9 şüpheli yakalandı

Polisin havuzlu lüks bir sitedeki adreslere yaptığı baskında çok sayıda telefon ve bilgisayar ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon yaptı, 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis yapan 9 şüpheli belirlendi.Bunun üzerine polis il merkezinde bulunan Mahmudiye Mahallesinde 1, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesinde ise 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Havuzlu lüks bir sitedeki dairelerde yapılan aramada 37 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 20 adet banka kartı, bir miktar para, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'ine ev hapsi verilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mersin\'de yasadışı bahis operasyonu, 9 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de yasadışı bahis operasyonu, 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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