Mersin Mut\'ta kayıp 70 yaşındaki Alzheimer\'lı kadın için İHA destekli arama sürüyor

Mut’ta kaybolan yaşlı kadını bulmak için başlatılan arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor. Bölge sakinlerinin de destek verdiği aramalar bugün Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde yoğunlaştı.

YAKINLARI JANDARMAYA BİLDİRDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 5 Kasım’da bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD KOORDİNASYONUNDA GENİŞ ÇAPLI ARAMA

AFAD koordinasyonunda yürütülen aramalara jandarma ve motorize ekipler dahil çok sayıda arama kurtarma personeli katıldı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları bugün de Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde sürdü.

İHA DA ARAMALARA KATILDI

Çalışmalara arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) da katıldığı bildirildi. Ekiplerin Değirmen’i bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.