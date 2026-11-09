Mersin Mut'ta kayıp 70 yaşındaki Alzheimer'lı kadın için İHA destekli arama sürüyor - Son Dakika
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Mersin Mut'ta kayıp 70 yaşındaki Alzheimer'lı kadın için İHA destekli arama sürüyor

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Mersin Mut\'ta kayıp 70 yaşındaki Alzheimer\'lı kadın için İHA destekli arama sürüyor
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Mersin'in Mut ilçesinde 5 Kasım'dan beri kayıp olduğu bildirilen 70 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için AFAD koordinesinde İHA destekli arama sürüyor. Jandarma ve motorize ekiplerle bölge sakinlerinin de katıldığı çalışmalar Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde sürüyor.

Mut’ta kaybolan yaşlı kadını bulmak için başlatılan arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor. Bölge sakinlerinin de destek verdiği aramalar bugün Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde yoğunlaştı.

<a class='keyword-sd' href='/mersin/' title='Mersin'>Mersin</a> Mut'ta kayıp 70 yaşındaki Alzheimer'lı kadın için İHA destekli arama sürüyor

YAKINLARI JANDARMAYA BİLDİRDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 5 Kasım’da bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Mersin Mut'ta kayıp 70 yaşındaki Alzheimer'lı kadın için İHA destekli arama sürüyor

AFAD KOORDİNASYONUNDA GENİŞ ÇAPLI ARAMA

AFAD koordinasyonunda yürütülen aramalara jandarma ve motorize ekipler dahil çok sayıda arama kurtarma personeli katıldı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları bugün de Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde sürdü.

Mersin Mut'ta kayıp 70 yaşındaki Alzheimer'lı kadın için İHA destekli arama sürüyor

İHA DA ARAMALARA KATILDI

Çalışmalara arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) da katıldığı bildirildi. Ekiplerin Değirmen’i bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Mersin Mut'ta kayıp 70 yaşındaki Alzheimer'lı kadın için İHA destekli arama sürüyor
Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaMersinGüncelAFADMutSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mut'ta kayıp 70 yaşındaki Alzheimer'lı kadın için İHA destekli arama sürüyor - Son Dakika
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