 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Polisi, Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Polisi, Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheliyi Yakaladı

Mersin polisi, araç alım satımında kullanılan sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi son işlerinde yakalayarak tutukladı. Şüphelilerin Mersin'deki banka hesaplarına yüklü miktarda para havale edildiği tespit edildi. Polis, şüphelileri bloke koydurarak yakaladı ve tutuklanmalarını sağladı. Yakalanan şüphelilerin toplamda 3 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.

Mersin Polisi, Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheliyi Yakaladı
25.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 10:57
Abone Ol

Mersin polisi, sazan sarmalı yöntemi ile 3 milyon TL dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi son işlerinde yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri araç alım satımında kullanılan sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polis, şüpheliler N.Ç. ve S.D.'nin Mersin'de bir banka şubesindeki hesaplarına yüklü miktarda para havale edildiğini belirledi. Sazan sarmalı yöntemiyle Malatya'dan M.B'yi araç satma vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 2 şüpheli için polis harekete geçti. Paraya ivedilikle bloke koyduran polis, 2 şüpheliyi de yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin, Dolandırıcılık, Güvenlik, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin Polisi, Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika


12:53
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı

Son Dakika
12:53 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:59:55. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Polisi, Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement