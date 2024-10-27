Metroda Arap turist ve Türk vatandaş arasında kavga: Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız - Son Dakika
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Metroda Arap turist ve Türk vatandaş arasında kavga: Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız

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İstanbul'daki metro hattında seyahat eden vatandaşla Arap turistler arasında dil tartışması yaşandı. Arap turistlerin soru sorması üzerine bir vatandaşın ırkçı bir şekilde cevap vermesi sonucu tartışma çıktı. "Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız" diyerek Arap turiste bağıran vatandaş, diğer yolcuların tepki göstermesiyle metrodan indirildi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.10.2024 20:16
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İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman metrosunda bir Türk ile Arap yolcu arasında "Türkçe konuş" tartışması yaşandı. Arap turistler metroya bindiği sırada koltuklarda oturan vatandaşlara bir soru sordu. Ardından vatandaşların içinden bir şahıs turistlere ırkçı bir tavırla cevap verdi. Sözlü tartışmaya devam eden şahıs, turistlere karşı el ve kol hareketleri yaparak küfürler savurdu.

Metroda Arap turist ve Türk vatandaş arasında kavga: Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız

DİĞER YOLCULAR DA DAHİL OLDU

Türk ile Arap yolcular arasında çıkan tartışmaya daha sonra diğer yolcuların da dahil olmasıyla iyice hararet arttı. Şahısların çok fazla gürültü yapması sebebiyle metro içinde sesler yükseldi ve tartışma metronun dışına taşındı. "Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız" diyerek bağıran ve çevresindekilere rahatsızlık veren bir kişiyi, diğer yolcuların tepki göstermesiyle metrodan indirdi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Metroda Arap turist ve Türk vatandaş arasında kavga: Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız

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Son Dakika 3.Sayfa Metroda Arap turist ve Türk vatandaş arasında kavga: Burası Türkiye, Türkçe konuşacaksınız - Son Dakika

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    Yorumlar (83)

  • özgür GÜLER:
    Adam İngilizce konuşsaydı herkes yardımcı olmak için seferber olurdu Arapça olunca niye bu kadar sıkıntı yapıyorsunuz anlamadım. 447 109 Yanıtla
    Ahmet Yıldız:
    Çünkü Onlar arapça dilini islam dili olarak görüyor. Okutulan 8 yıl boyunca cocuklara araplar ve osmanlı kötüleniyor. Ve bu şekilde yetişen arap-islam düşmani nesil bunu yapıyor. İngilizlere istanbul da türk kadınlarını toplayıp genel ev ayarlıyanlardan ne bekliyorsun 4 4
    Erdem özgüler:
    ülkesinden kaçıp gelen İngiliz bulamazsında ondan asalak beyin 4 2
    ömer faruk ünalan:
    6 milyon un ülkemize girmesinden bayağı memnunsun herhalde 5 0
    Torture null:
    ingilizce ve arapcayi kiyaslayan kafanin sikintisini da ben anlamadim.Ne metaklisiniz araplara bir dahaki sefere sen yardimci olursun. 3 1
    Mehmet Erginer:
    Hayır gelmez 1 0
  • ömer tektaş:
    ırkçılık hayvan hastalığı da ya da bir insan hastalığı değildir ırkçılık onursuz insanların kendini ifade etme biçimidir 387 71 Yanıtla
    Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Bravo 3 1
    Ne Pa:
    Alkisliyorum sizi 3 1
  • Türk Ak:
    İÇERİM ŞARABI TEK TOKATTA BAYILTIRIM ARAPI 96 306 Yanıtla
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