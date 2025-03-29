Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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