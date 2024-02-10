Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler için cenaze töreni düzenlendi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'in babası Fikret Güler için cenaze töreni düzenlendi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İkindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenen cenaze törenine birçok önemli isim katıldı. Baba Güler, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

10.02.2024 16:38
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in vefat eden babası Fikret Güler için Ankara'da ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba Güler'in cenazesi, ikindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenen tören sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


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