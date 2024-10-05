Minik Sıla\'nın Durumu Kritik

3.Sayfa

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y., Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde entübe halde tedavi görmeye devam ediyor. Minik Sıla'nın ilaçlara artık tepki vermediği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. 28 gündür yaşam mücadelesi veren bebek için umutlar her geçen gün azalıyor.

Sıla Y.'nin yaşadığı vahim olay sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Edinilen bilgilere göre, küçük kızın durumu ciddiyetini korurken artık ilaçlara tepki vermediği belirtildi. Ailesi ve yakınları, yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla'nın tedavisinden umutlu bir haber almak için hastane önünde bekliyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişi tutuklu bulunuyor.

İlaçlara tepki vermiyor

Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar, doktorlarla yaptıkları görüşme sonrasında, "Sıla artık ilaçlara da tepki vermiyor. Durumu her geçen gün daha da kritikleşiyor. Ama yine de kalbi attıkça bir umut var diyoruz. Tek dileğimiz, Sıla'dan iyi haberler almak. Doktorlarımızla sürekli görüşüyoruz ve iğne ucu kadar da olsa bir umut var diyoruz. Ancak bugün doktorlarımızla konuştuk ve Sıla'nın ilaçlara da artık tepki vermediğini öğrendik" dedi.

"SILA CAN ÇEKİŞİYOR"