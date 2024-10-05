Minik Sıla'nın Durumu Kritik - Son Dakika
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Minik Sıla'nın Durumu Kritik

Minik Sıla\'nın Durumu Kritik

Malkara'da cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y. entübe halde tedavi görüyor.

05.10.2024 15:44
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y., Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde entübe halde tedavi görmeye devam ediyor. Minik Sıla'nın ilaçlara artık tepki vermediği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. 28 gündür yaşam mücadelesi veren bebek için umutlar her geçen gün azalıyor.
Sıla Y.'nin yaşadığı vahim olay sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Edinilen bilgilere göre, küçük kızın durumu ciddiyetini korurken artık ilaçlara tepki vermediği belirtildi. Ailesi ve yakınları, yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla'nın tedavisinden umutlu bir haber almak için hastane önünde bekliyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişi tutuklu bulunuyor.
İlaçlara tepki vermiyor
Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar, doktorlarla yaptıkları görüşme sonrasında, "Sıla artık ilaçlara da tepki vermiyor. Durumu her geçen gün daha da kritikleşiyor. Ama yine de kalbi attıkça bir umut var diyoruz. Tek dileğimiz, Sıla'dan iyi haberler almak. Doktorlarımızla sürekli görüşüyoruz ve iğne ucu kadar da olsa bir umut var diyoruz. Ancak bugün doktorlarımızla konuştuk ve Sıla'nın ilaçlara da artık tepki vermediğini öğrendik" dedi.

"SILA CAN ÇEKİŞİYOR"

Açıklama sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatar, "Her telefon çaldığında, 'Acaba Sıla'dan bir haber mi geldi?' diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Rabbim kimsenin başına vermesin, düşmanımın bile. Hele ki bir insanın canı kanı olunca. Doktorlarımız sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyor, insanların başına gelince bizim ciğerimiz kan ağlıyordu. Şimdi ise bizim başımıza geldi. Canımızın orada canı yanıyor. ve her gün daha kötü haber alıyoruz. Hocalarımız mücadele ediyor sağ olsunlar. Hani Sıla için nerde kimse yok. Biz yalnızız burada, yapanlar cezaevinde. Yani bitti mi bu olay bu kadar mı? Sıla can çekişiyor. Hani insanlarımız neredeler. Canımız yanıyor. Her gün doktorlardan kötü haber alarak canımız yanıyor" diye konuştu.
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minik Sıla'nın Durumu Kritik - Son Dakika

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