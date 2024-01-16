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Miras meselesinde akrabasını vurmuştu: Ev hapsiyle cezalandırıldı - Son Dakika
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Miras meselesinde akrabasını vurmuştu: Ev hapsiyle cezalandırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle eşinin kardeşini vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Olayda, M.B. ile kız kardeşi S.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve S.G.'nin eşi F.G., yanında bulunan silahla M.B.'yi ayağından vurarak yaralamıştı. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak adliyeye sevk etti ve mahkemece ev hapsi cezası verildi.

16.01.2024 - 12:48,  Güncelleme: 12:52
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Miras meselesinde akrabasını vurmuştu: Ev hapsiyle cezalandırıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle eşinin kardeşini vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

14 Ocak günü İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.B. ile kız kardeşi S.G. arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada S.G.'nin eşi F.G., yanında bulunan silahla M.B.'yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Miras meselesinde akrabasını vurmuştu: Ev hapsiyle cezalandırıldı
Kaynak: İHA
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Sakarya, Akyazı, Miras, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Miras meselesinde akrabasını vurmuştu: Ev hapsiyle cezalandırıldı - Son Dakika


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